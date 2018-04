Soitec: c.a. de 310 M EUR sur son exercice décalé, en hausse de 26%

SOITEC

Paris - Le fabricant français de matériaux semi-conducteurs Soitec a annoncé mercredi un chiffre d'affaire en hausse de 26% sur son exercice décalé 2017-2018, à 310 millions d'euros, et s'attend à une amélioration de ses perspectives pour l'exercice clos en mars.Sur les trois derniers mois, le groupe isérois, qui s'est repositionné sur l'électronique, a vu ses ventes progresser de 30% par rapport à la même période sur l'exercice précédent, à 91,68 millions d'euros, grâce à une bonne tenue de l'ensemble de ses produits."Nous avons connu une croissance particulièrement forte au quatrième trimestre qui nous permet de terminer l'exercice 2017-2018 avec une progression de nos revenus annuels de plus de 30% à taux de change constants", s'est félicité le directeur général du groupe Paul Boudre, cité dans le communiqué.Une croissance qui s'explique par un niveau de vente élevé des plaques de 300 mm, en hausse de 72% sur les trois derniers mois de l'exercice et de 88% sur les douze mois, par rapport à l'exercice précédent.L'activité licences et propriété intellectuelle a également vu son chiffre d'affaires s'envoler, presque multiplié par trois sur le dernier trimestre de l'exercice (+199%) et avec une croissance de 82% sur la totalité de l'exercice."Cette performance est de bon augure puisque nous continuons de tabler sur une augmentation significative de la surface de SOI utilisée dans nos principaux marchés finaux: les smartphones, l'automobile, les infrastructures informatiques pour le Cloud et l'internet des objets", a ajouté M. Boudre.Au titre des perspectives, Soitec anticipe désormais un taux de marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de l'électronique 2017-2018 "à un niveau bien supérieur à 25%, contre un niveau précédemment attendu d'environ 25%".Soitec publiera ses résultats annuels le 13 juin prochain.els/lrb/LyS(©AFP / 18 avril 2018 16h17)