Soitec: ventes en hausse de 20% au 3T, objectifs confirmés

SOITEC

Paris - Le fabricant français de matériaux semi-conducteurs Soitec a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 20% au troisième trimestre de son exercice décalé 2017/2018 et a confirmé ses objectifs annuels.Le groupe isérois, repositionné sur l'électronique, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 76 millions d'euros sur les trois mois courant d'octobre à décembre, soit une progression de 20% par rapport à la même période de l'an passé (+27% à taux de change constant).Cette évolution est "principalement liée à la forte progression des nouveaux produits en 300 mm dans le domaine digital (...) démontrant notre capacité à répondre aux besoins de nouveaux segments de marché en croissance", a analysé le directeur général de Soitec, Paul Boudre, cité dans le communiqué.Elle s'explique également, selon lui, "par la demande soutenue" pour les produits destinés aux applications de radiofréquence et d'électronique de puissance, "avec notamment un bond prometteur des ventes de plaques de 300 mm".Les ventes de plaques 300 mm ont bondi de 87% sur la période, tandis que celles des plaques de 200 mm ont légèrement augmenté de 3%.Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de Soitec a augmenté de 25% à 218,9 millions d'euros.Sur la base de cette "solide performance", Soitec a réitéré son objectif d'atteindre pour l'ensemble de l'exercice 2017-2018 une croissance d'environ 25% de son chiffre d'affaires à taux de change constant, et un taux de marge d'Ebitda (produit brut d'exploitation) de l'activité électronique de l'ordre de 25%.as/tq/pb(©AFP / 17 janvier 2018 18h04)