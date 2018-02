Solaire: 127 lauréats sélectionnés pour deux appels d'offres

Paris - Le secrétaire d'Etat à la Transition écologique Sébastien Lecornu a annoncé jeudi avoir sélectionné 127 lauréats pour deux appels d'offres concernant l'installation de panneaux photovoltaïques.Le premier appel d'offres comprend 77 lauréats et représente une capacité totale de 508 mégawatts (MW) pour un prix moyen de 61,6 euros par mégawattheure produit.Cela représente une baisse de 4% par rapport aux appels d'offres précédents, "ce qui est particulièrement encourageant", a commenté M. Lecornu, qui s'exprimait au 19e colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables (SER).Ces 508 MW représentent la troisième tranche, sur six, d'un appel d'offres de 3.000 MW au total. Un prix moyen de 63,9 euros/MWh était ressorti de la précédente tranche.Dans le cadre d'un deuxième appel d'offres, pour des panneaux solaires dits "innovants", 50 lauréats ont été choisis pour installer 73 MW à un prix moyen de 80,7 euros/MWh.Par ailleurs, le secrétaire d'Etat a indiqué que les résultats seraient publiés la semaine prochaine pour un autre appel d'offres, portant cette fois sur l'éolien terrestre. Il a assuré que le prix était "intéressant" et de nature à démontrer la compétitivité de la filière.En parallèle, M. Lecornu a annoncé qu'un groupe de travail sur la méthanisation venait d'être lancé. Il doit être en mesure de formuler des propositions d'ici le salon de l'agriculture qui se tiendra fin février à Paris.Un programme d'investissement d'avenir sera aussi dévoilé vendredi et comprendra le lancement de huit appels à projets sur la transition énergétique (énergies renouvelables, réseaux énergétiques, stockage de l'énergie, etc.)(©AFP / 08 février 2018 19h21)