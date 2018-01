Solaire: 283 lauréats pour la troisième tranche d'un appel d'offres national

Paris - Le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé lundi avoir sélectionné 283 projets dans le cadre d'un appel d'offres pour l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments.Les projets représentent une capacité totale de 150 mégawatts (MW).Le prix moyen de l'électricité proposé par les lauréats ressort à 85 euros par mégawattheure produit, soit une baisse de 9% par rapport à la deuxième tranche attribuée en septembre dernier, précise le ministère dans un communiqué.Il s'agit de la troisième tranche d'un appel d'offres national lancé en septembre 2016, qui concerne des projets d'une capacité comprise entre 100 kilowatts et 8 mégawatts (MW). Il doit permettre d'attribuer au total 1.450 MW de projets.Mi-décembre, le gouvernement a annoncé qu'il augmenterait le volume des appels d'offres solaires pour atteindre au total près de 2,5 GW accordés par an, contre 1,5 GW jusqu'à maintenant.La prochaine tranche de l'appel d'offres pour les installations sur bâtiments portera ainsi sur 200 MW, indique le ministère.(©AFP / 08 janvier 2018 16h56)