Solaire: ArcelorMittal reprend la société Exosun

Le géant de l'acier ArcelorMittal a annoncé jeudi avoir été retenu par le Tribunal de commerce de Bordeaux comme repreneur de la société Exosun, spécialisée dans les systèmes de suivi solaire pour les centrales photovoltaïques.Exosun avait été placée en redressement judiciaire l'été dernier. Basée à Martillac (Gironde), cette société est présente depuis dix ans sur le marché de l'énergie solaire.Elle a réalisé plus de 55 projets sur les cinq continents, indique ArcelorMittal dans un communiqué.La spécialité d'Exosun, les systèmes de suivi solaire également baptisés "trackers", permet aux panneaux photovoltaïques de suivre la course du soleil, améliorant la rentabilité des centrales solaires.Ces équipements représentent déjà 25% du marché des grandes centrales solaires, et pourraient atteindre 50% d'ici 2020, estime ArcelorMittal.Le groupe sidérurgique est déjà présent dans le solaire comme fournisseur des structures métalliques porteuses des panneaux photovoltaïques.L'acquisition d'Exosun va donner "une nouvelle dimension" à l'offre du groupe en matière d'énergie solaire, a souligné le directeur général d'ArcelorMittal Projects, Johannes De Schrivjer, cité dans le communiqué.De son côté, le fondateur et président d'Exosun, Frédéric Conchy, a salué l'opération, voyant en ArcelorMittal "le partenaire idéal" dans un secteur où "l'adossement industriel est vital pour devenir un acteur mondial de premier plan".Exosun souffre depuis de nombreux mois de la concurrence accrue dans le secteur de l'énergie solaire, qui se traduit par une pression sur les prix des fabricants d'équipements. Elle a déjà été contrainte de réduire ses effectifs l'an dernier.(©AFP / 04 janvier 2018 16h48)