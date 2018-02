Solaire: EDF EN crée une coentreprise avec un partenaire chinois

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - EDF Energies nouvelles (EN), filiale d'EDF spécialisée dans les énergies renouvelables, et le chinois Asia Clean Capital ont annoncé mercredi la création d'une coentreprise en Chine, afin de développer des projets d'énergie solaire en toiture auprès des entreprises."Le marché offre un potentiel de développement de plusieurs centaines de mégawatts sur les prochaines années", s'est enthousiasmée auprès de l'AFP la filiale d'EDF, présente en Chine depuis près de deux ans.Asia Clean Capital (ACC) est spécialisée dans le photovoltaïque en toiture pour les entreprises.En 2017, la société a connu une "croissance à trois chiffres pour la troisième année consécutive", selon le communiqué diffusé par les deux partenaires."Nous exploiterons nos expertises respectives pour accompagner le plus grand nombre de sociétés vers la production et l'utilisation d'électricité verte", a expliqué le directeur général d'ACC, Thomas Lapham, cité dans le communiqué.Le groupe EDF est présent en Chine depuis plus de 30 ans, notamment sur le nucléaire.ktr/ef/dga(©AFP / 14 février 2018 10h13)