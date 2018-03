Solide résultat financier pour NZZ, bénéfice et dividende en hausse

Zurich (awp) - Le groupe de médias NZZ a enregistré un bénéfice net en hausse de 20% en 2017 à 28,7 mio CHF. Si l'environnement de marché reste difficile pour le groupe, la société a profité d'un solide résultat financier, a-t-elle indiqué lundi. Les actionnaires se verront proposer un dividende relevé."Nous nous concentrons sur le coeur de notre compétence: la création et la diffusion de contenu de haute qualité. Cette approche porte déjà ses fruits", a commenté le directeur financier (CFO) Jörg Schnyder, cité dans le communiqué.Le résultat financier a été soutenu par des gains issus de la vente de participations et à une meilleure performance des titres. La cession partielle d'Audienzz a également eu un impact positif.Le résultat opérationnel (Ebit) a reculé de 7% à 25,6 mio CHF en raison d'un repli des marges dans les médias régionaux. La marge correspondante a diminué de 0,2 point de pourcentage à 6,0%. Les marges ont toutefois progressé dans le segment Business Medien.Le chiffre d'affaires a reculé de 3% à 428,2 mio CHF. Les revenus des activités de publicité imprimée ont chuté mais le repli a été en grande partie compensé par des économies. Les charges opérationnelles ont ainsi diminué de 3% à 402,6 mio CHF.Le ratio de fonds propres a légèrement progressé à 66,8%. Le conseil d'administration proposera un dividende en hausse de 50 CHF à 250 CHF par titre.MÉDIAS RÉGIONAUX À LA PEINEPar segment, le chiffre d'affaires de NZZ Medien a diminué de 7,6 mio à 156,9 mio CHF en raison d'un repli des revenus dans la publicité imprimée. Dans le domaine stratégique des activités utilisateurs, les ventes ont toutefois progressé. Grâce aux mesures d'efficience, la rentabilité a été maintenue avec un Ebit à 6,8 mio CHF.Dans les médias régionaux, le chiffre d'affaires s'est inscrit en repli de 14,8 mio à 224,8 mio CHF en raison de changements structurels. Les revenus dans cette section sont encore très dépendants des activités de publicité et d'impression. Le résultat opérationnel (Ebit) a chuté de 11,4 mio à 5,3 mio CHF.Dans Business Medien, les revenus ont progressé de 6,4 mio à 56,3 mio CHF. La hausse est à mettre sur le compte de la croissance organique et de l'acquisition de la maison d'édition Boll Verlags. L'Ebit a gonflé de 3,5 mio à 7,4 mio CHF.Aucun changement ne devrait intervenir au conseil d'administration, les deux membres dont le mandat arrive à expiration, Carolina Müller-Möhl et Dominique von Matt, étant proposés pour une réélection.ol/fr(AWP / 19.03.2018 17h05)