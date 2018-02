Solocal voit son bénéfice net 2017 bondir à 336 M EUR grâce à la restructuration de la dette

SOLOCAL GROUP

Paris - SoLocal Group, qui a annoncé mardi qu'il allait supprimer un millier d'emplois d'ici à 2019, a publié mercredi un bénéfice net en hausse de plus de 500% en 2017 grâce à la restructuration de sa dette et a assuré qu'il stabiliserait ses marges en 2018.Le groupe SoLocal a enregistré en 2017 un bénéfice net de 336 millions d'euros, tandis que ses ventes ressortaient en baisse de 6% à 756 millions d'euros sur l'année.Hors produit financier provenant de la restructuration de la dette (266 millions d'euros, soit 278 millions d'euros nets d'impôts), le résultat des activités poursuivies du groupe serait de 51 millions d'euros, en baisse de 6% sur un an.L'endettement financier net s'est établi à 332 millions d'euros au 31 décembre 2017 par rapport à 1,097 milliard d'euros au 31 décembre 2016, rappelle SoLocal qui a restructuré sa dette au 1er trimestre 2017.Le chiffre d'affaires internet de SoLocal, héritier des annuaires téléphoniques PagesJaunes, est resté stable à 636 millions d'euros, tandis que les activités "imprimés et vocales" essuyaient une baisse de 27% à 120 millions d'euros.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 180 millions d'euros pour l'année, en baisse de 20% (-15% en organique) mais le groupe prévoit que l'Ebitda (organique) sera stabilisé en 2018, "après plusieurs années de décroissance".L'arrêt du déclin continu de l'Ebitda du groupe en 2018 sera suivi par "le retour à une croissance durable à partir de 2019", a assuré le directeur général de SoLocal, Eric Boustouller, cité dans un communiqué.Le chiffre d'affaires du groupe est en baisse depuis près de 10 ans.M. Boustouller a présenté mardi un projet de transformation, baptisé "SoLocal 2020", visant "à adapter la stratégie du groupe et son organisation, et reposant sur une stricte discipline de contrôle des coûts pour contribuer à la réduction significative des coûts fixes. Il devrait générer à horizon 2020, 120 millions d'euros d'économies (effet année pleine)".SoLocal a également annoncé mardi la suppression de 1.000 postes, sur près de 4.500, pendant la période 2018-2019, dont 800 dès cette année.Ces suppressions de postes s'effectueront dans un premier temps via des départs volontaires puis, si nécessaire, par des départs contraints, a déclaré Eric Boustouller.Le groupe prévoit par ailleurs, dans le cadre de son plan de transformation, la création d'une centaine de postes sur "de nouvelles compétences" dans le numérique.SoLocal chiffre la "charge globale" pour son plan de transformation à environ 180 millions d'euros, une somme qui devrait être pour "tout ou partie provisionnée dès 2018".etr/fka/bd(©AFP / 14 février 2018 23h19)