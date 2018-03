Somalie: au moins 14 morts dans l'explosion d'une voiture piégée

Mogadiscio - Au moins 14 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion d'une voiture piégée devant un hôtel populaire de la capitale somalienne, Mogadiscio, a-t-on appris auprès d'un porte-parole du gouvernement et de témoins."Il y a eu une forte explosion ici, et le nombre de victimes est pour l'instant de 14 tués et un certain nombre de blessés", a déclaré à la presse le porte-parole, Abdiazis Ali Ibrahim. "Le bilan pourrait être plus lourd".Le porte-parole n'a pas précisé ce qui avait provoqué l'explosion, mais des témoins interrogés par l'AFP ont décrit une voiture piégée qui a explosé à l'heure de pointe dans une rue très fréquentée de la capitale, juste en face d'un hôtel au dispositif sécuritaire important car fréquenté par de nombreux responsables du gouvernement."L'explosion était vraiment énorme, un véhicule contenant des explosifs a explosé près d'un salon de thé en face de l'hôtel Weheliye et a fait au moins dix morts", a déclaré l'un d'eux, Abdulahi Moalim. "J'ai vu des gens emmenés en urgence à l'hôpital".Un autre témoin, Mohammedur Abdirahman, a soutenu que la plupart des victimes étaient des conducteurs de tuk-tuks ainsi que des gens qui s'étaient arrêtés non loin de là pour boire le thé. Selon lui, "des bâtiments ont été endommagés".L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais les islamistes shebab affiliés aux jihadistes d'Al-Qaïda sont coutumiers de ce genre d'attaque.Les shebab tentent depuis 2007 de renverser le fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les plus de 20.000 hommes de la force de l'Union africaine (Amisom), venus d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, du Kenya et d'Éthiopie.Chassés de Mogadiscio en août 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, jusque dans la capitale et contre des bases militaires, somaliennes ou étrangères.Même s'ils ne l'ont pas revendiqué, ils sont tenus responsables de l'attentat au camion piégé du 14 octobre dans le centre de Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, qui a fait au moins 512 morts.(©AFP / 22 mars 2018 15h22)