Somfy: c.a. 2017 en hausse mais résultat opérationnel courant attendu en recul

SOMFY

Paris - Le groupe Somfy, spécialisé dans les automatismes pour la maison, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% mais s'attend à une baisse de son résultat opérationnel courant, selon un communiqué publié jeudi.Le chiffre d'affaires s'établit sur l'année à 1,246 milliard d'euros. Il a pâti d'un effet de change négatif, qui a néanmoins été quasiment compensé par un élargissement du périmètre du groupe avec deux acquisitions (les sociétés iHome et Myfox).L'intégration de ces nouvelles filiales, ainsi que "la conquête de parts de marché, le renchérissement des matières premières, la fluctuation des monnaies" ont "pesé, comme prévu" au deuxième semestre, souligne le groupe dans un communiqué, "c'est pourquoi les comptes de l'exercice écoulé devraient se solder par un recul du résultat opérationnel courant en termes réels et une stabilité du même résultat à données comparables".Le groupe a enregistré des taux de croissance à deux chiffres en Asie-Pacifique, en France (son principal marché) ainsi qu'en Europe de l'Est et du centre et estime que ses résultats viennent "conforter la politique d'innovation (...) et la stratégie d'internationalisation menées par le groupe".Ses résultats détaillés seront communiqués le 7 mars.spe/soe/pb(©AFP / 25 janvier 2018 20h09)