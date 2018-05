Sommet Trump-Kim: Pékin appelle à faire preuve de "bonne volonté"

Pékin - La Chine a appelé vendredi la Corée du Nord et les Etats-Unis à faire preuve de "bonne volonté" et de "patience", au lendemain de l'annulation du sommet qui était prévu entre Donald Trump et Kim Jong Un."La récente détente dans la péninsule coréenne a été chèrement payée et le processus de règlement politique reste face à une rare chance historique", a commenté devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lu Kang.La Chine, principale alliée du régime nord-coréen, se félicite de constater que les deux parties se sont dites ouvertes au dialogue en dépit de l'annulation du sommet historique qui devait avoir lieu le 12 juin à Singapour, a souligné le porte-parole."Dans les circonstances présentes, nous espérons que la Corée du Nord comme les Etats-Unis préserveront les récents progrès obtenus, feront preuve de patience, de bonne volonté, avanceront dans la même direction et resteront engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule", a déclaré M. Lu.La Chine a appliqué ces dernières années les sanctions internationales visant à convaincre Pyongyang de renoncer à son arsenal nucléaire, tout en condamnant les menaces militaires des Etats-Unis.Pékin a opéré un rapprochement spectaculaire avec le régime nord-coréen depuis le début de l'année, le président Xi Jinping recevant à deux reprises Kim Jong Un.(©AFP / 25 mai 2018 08h17)