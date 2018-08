Sommets de l'UE: la Commission européenne dénonce la taxe de sécurité pour les médias

Bruxelles - La Commission européenne a critiqué mercredi la décision du gouvernement belge d'imposer aux journalistes une procédure d'accréditation payante pour les sommets de l'UE à Bruxelles, se disant prête à examiner toutes les plaintes contre cette mesure jugée "discriminatoire" par les associations professionnelles."L'idée ne nous plaît pas", a déclaré la porte-parole adjointe de la Commission, Mina Andreeva, au cours du point de presse quotidien de l'institution. "La Commission, en tant que gardienne des traités, peut être saisie de plaintes et elle les examinera sur la base du droit".Le gouvernement belge a instauré un droit de 50 euros par semestre pour couvrir les frais générés par les contrôles de sécurité imposés pour l'accès aux "lieux sensibles", dont fait partie le bâtiment abritant les réunions semestrielles des dirigeants des 28 à Bruxelles. Sont concernés par la mesure les journalistes belges et les journalistes étrangers accrédités en Belgique.L'information a été communiquée aux journalistes sous forme d'une "importante" notice dans le formulaire de demande d'accréditation pour le prochain sommet du 18 octobre, mis en ligne par le Conseil européen."Depuis le 1er juin 2018, une nouvelle législation belge prévoit un droit de 50 euros à la charge des employeurs de toute personne faisant l'objet d'un contrôle de sécurité effectué par les autorités belges. Ce contrôle a actuellement une validité de 6 mois. Une facture sera envoyée à votre employeur par les autorités belges", précise l'avertissement du Conseil.Devant le tollé soulevé par cette mesure, le gouvernement belge a promis mercredi soir que les "préoccupations exprimées par la presse" seraient soumises à l'Autorité nationale de sécurité (ANS)."La mise en oeuvre des nouvelles mesures sera évaluée et pourra, si nécessaire, être ajustée dans l'avenir. Les préoccupations exprimées par la presse seront donc soumises dans ce cadre au collège de l'ANS", a confirmé à l'AFP le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Matthieu Branders, qui s'exprimait au nom de l'ANS.Cette dernière est une autorité collégiale qui réunit des représentants des Services publics fédéraux (SPF) des Finances, de l'Intérieur, de l'Economie, de la Mobilité, de la Justice ainsi que du ministère de la Défense. Son secrétariat est hébergé par les Affaires étrangères."La possibilité de demander une contrepartie financière pour la délivrance d'attestations et d'avis de sécurité était prévue dès l'origine dans la législation", a argué M. Branders."Elle s'applique maintenant, grâce à l'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution. Elle concerne entre autres toutes les professions à risque ou ayant accès aux bâtiments sensibles, notamment l'UE, notamment pour les sommets", a expliqué le porte-parole belge.Le Conseil européen, qui représente les Etats membres et est chargé d'organiser les sommets des chefs d'Etat et de gouvernement, s'est dit embarrassé par cette mesure qui lui a été imposée par le gouvernement belge.L'Association de la presse internationale (API) et l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique (AGJPB) ont adressé des lettres de protestation au gouvernement belge et ont demandé au Premier ministre Charles Michel "d'abandonner immédiatement" cette taxe dénoncée comme "discriminatoire" et comme "une violation de la liberté d'informer".Selon les données du Conseil, entre 1.200 et 1.300 journalistes s'accréditent pour les sommets européens, dont 700 Belges et étrangers postés en Belgique.(©AFP / 01 août 2018 19h19)