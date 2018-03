Sondage Tamedia: analyse de l'écrasante majorité du non à l'initiative No Billag

Responsable de la Communication & Affaires Publiques Tamedia

Zurich, le 6 mars 2018 - Le groupe de médias suisse Tamedia a mené sur ses plateformes de News, toutes marques confondues, un sondage relatif à la votation fédérale du 4 mars. 16'868 personnes de toute la Suisse ont participé en ligne au sondage les 2 et 3 mars. La marge d'erreur est de 1,9 point.L'électorat suisse a refusé dimanche l'initiative «No Billag» avec un «non» explicite, qui s'élève à 71,6% des voix. Le sondage post-électoral de Tamedia montre l'ampleur du front contre cette initiative.Malgré la campagne pro initiative «No Billag» menée par l'Union suisse des arts et métiers, seul un électeur du PLR sur cinq a voté oui dans les urnes. À l'exception de l'UDC, le «oui» a été encore moindre chez les membres des autres principaux partis. 55% des électeurs de l'UDC ont voté «oui» et 45% ont inscrit «non» sur leur bulletin de vote.Peu de différences ont été observées entre les générations. Trois quarts des 18-34 ans ont refusé l'initiative. Chez les plus de 65 ans, la part du "non" est semblablement élevée. C'est chez les 35-49 ans que l'approbation a été la plus haute, avec 34% de «oui».Comme le montre également le sondage, les électeurs à faibles revenus étaient plutôt en faveur de l'initiative. Mais même chez ceux qui gagnent peu, cela n'a pas suffit pour atteindre une majorité.D'après le sondage, une baisse du prix des redevances radiophonique et audiovisuelle à 200 francs aurait actuellement plus de chances d'aboutir que son abolition. 62% seraient absolument ou plutôt d'accord, tandis que 30% sont absolument ou plutôt contre cette réduction. Mais, sur ce point, les opinions ne sont pas encore arrêtées.Parallèlement, 58% des électeurs sont défavorables à ce que la SSR cesse la diffusion de chaînes à grande échelle et qu'elle se limite à une chaîne par région linguistique et par média. L'idée d'une publicité diffusée sur les offres télévisées de la SSR rencontre également une large adhésion. 72% des votants refusent qu'à l'avenir, la SSR renonce complètement à la publicité télévisée.La majorité des électeurs de tous les principaux partis a voté pour le nouveau régime financier. Pour les votants du «oui», l'argument le plus important était qu'en cas de refus, deux tiers des recettes du gouvernement fédéral disparaissaient - de l'argent, pourtant nécessaire au financement des missions fédérales.Les sondages Tamedia sur les votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Ceux-ci pondèrent les résultats des sondages en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques, de manière à ce que l'échantillon corresponde à la structure de l'électorat.Les résultats font l'objet d'une évaluation immédiate, afin que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia puissent rapidement en rendre compte en s'étayant sur des bases précises. Plus d'informations ainsi que le rapport détaillé du sondage sont à retrouver sur tamedia.ch/sondage Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche;Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen;Tessin: 20 minutiChristoph Zimmer,+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 06.03.2018 06h31)