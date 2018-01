Sondage Tamedia: une majorité contre l'initiative No Billag

Zurich, le 19 janvier 2018 - Le groupe de médias suisse Tamedia a mené sur ses plateformes d'information le premier sondage, toutes marques confondues, relatif aux votations fédérales du 4 mars 2018. 15'197 personnes de toute la Suisse ont participé en ligne au sondage le 15 janvier. La marge d'erreur est de 1,1 point.L'initiative No Billag fait l'objet de discussions controversées depuis plusieurs semaines déjà. Selon le sondage Tamedia, les défenseurs du projet de loi sont à la traîne: 59 pour cent des votants rejettent la suppression des redevances radio et télévision; 40 pour cent y sont favorables.Les personnes majoritairement favorables au projet de loi sont les partisans de l'UDC: selon la première vague de sondage, 73 pour cent d'entre eux sont pour. Les électeurs de tous les autres grands partis rejettent en majorité l'initiative populaire. L'exemple le plus parlant concerne les votants du PS et des Verts (82 pour cent sont contre).On observe un fort contraste entre les différentes régions linguistiques: alors qu'en Suisse romande, seulement 35 pour cent des votants soutiennent l'initiative No Billag, en Suisse alémanique, ils sont 42 pour cent.Jusqu'à présent, l'arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 n'a guère été discuté publiquement. Cela se ressent aussi dans les résultats du sondage: un quart (25 pour cent) des personnes interrogées n'a pas donné d'informations concernant ses intentions de vote. Cependant, le «oui» semble déjà l'emporter: à l'heure actuelle, 54 pour cent sont favorables tandis que 21 pour cent ont tendance à s'y opposer.Les sondages Tamedia sur les votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Ceux-ci pondèrent les résultats des sondages en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques, de manière à ce que l'échantillon corresponde à la structure de l'électorat. Les résultats font l'objet d'une évaluation immédiate, afin que les quotidiens et les plateformes de news de Tamedia puissent rapidement en rendre compte en s'étayant sur des bases précises. Plus d'informations ainsi que le rapport détaillé du sondage sont à retrouver sur tamedia.ch/sondage Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin DimancheSuisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher RegionalzeitungenTessin: 20 minutiChristoph Zimmer, responsable de la Communication Tamedia+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 19.01.2018 06h31)