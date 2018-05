Sondage Tamedia: une tendance au oui pour la loi sur les jeux d'argent

Zurich, le 18 mai 2018 - Le groupe de médias suisse Tamedia a mené sur ses plateformes d'information le deuxième sondage, toutes marques confondues, préalable aux votations fédérales du 10 juin 2018. 9'850 personnes de toute la Suisse ont participé en ligne au sondage les 14 et 15 mai. La marge d'erreur est de 1,5 point.Les partisans et les opposants à la nouvelle loi sur les jeux d'argent sont à égalité: 47 pour cent des votants rejettent le projet, tandis qu'un nombre équivalent de votants l'accepte. 6 pour cent des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote. Par rapport au premier sondage d'il y a trois semaines, une tendance clair au «oui» se dessine: ainsi, les partisans de la nouvelle loi ont nettement augmenté (+5 pour cent), tandis que le camp des opposants s'est réduit (-6 pour cent).Le débat autour des casinos en ligne et des blocages réseau divise également la base des grands partis. Ainsi, parmi les votants du PS et du PLR, aucun camp n'a de majorité absolue. Les membres du PDC sont les plus nombreux à soutenir cette loi: 58 pour cent veulent voter «oui». Avec 54 pour cent de «non», une petite majorité des votants de l'UDC s'oppose au projet.Comme auparavant, la loi sur les jeux d'argent remporte une large adhésion chez les seniors: 60 des plus de 65 ans y sont favorables. En revanche, seuls 37 des 18-34 ans la soutiennent actuellement.Pour les votants du «oui», l'argument le plus important est que grâce à la loi, tous les prestataires de jeux d'argent paieraient une taxe d'utilité publique. Mais de nombreux partisans du «non» désapprouvent les blocages réseau prévus, qui représenteraient une atteinte grave à la liberté de l'économie et de l'information.Concernant l'initiative Monnaie Pleine, le sondage Tamedia montre une tendance au «non»: par rapport au premier sondage, la part du «non» a augmenté de 9 pour cent pour atteindre 54 pour cent. Encore 39 pour cent souhaitent actuellement voter «oui». 7 pour cent des sondés ne se prononcent pas sur leurs intentions de vote.Un sondage en ligne pondéré Le sondage Tamedia a été réalisé en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Ces derniers ont pondéré les résultats du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques. Au total, six enquêtes sont prévues jusqu'aux élections fédérales du 20 octobre 2019. Plus d'informations ainsi que le rapport du premier sondage sont à retrouver sur www.tamedia.ch/fr/sondage Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin DimancheSuisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher RegionalzeitungenTessin: 20 minutiChristoph Zimmer, responsable de la Communication Tamedia+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 18.05.2018 06h31)