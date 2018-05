Sonova en repli après avoir publié ses résultats annuels

Zurich (awp) - L'action Sonova a entamé la séance de mardi sur une fausse note. Le producteur d'accessoires et d'implants auditifs a publié des résultats 2017/18 supérieurs aux attentes du marché sur presque tous les points. Les ambitions affichées par le tout nouveau patron, en revanche, refroidissent l'optimisme des analystes.A 09h30, la nominative Sonova cédait 1,4% à 159,70 francs, à contre-courant d'un SLI en hausse de 0,36%.Les analystes sont unanimes à déplorer une croissance organique décevante, assortie d'ambitions à court terme jugées timides. Leurs recommandations restent neutres et les objectifs de cours s'échelonnent entre 150 francs pour UBS et 180 francs pour Vontobel.L'établissement privé zurichois salue au passage la discipline observée par le groupe de Stäfa en matière de dépenses. Bernstein note pour sa part que l'entreprise n'est pas parvenue à combler ses propres attentes en termes de chiffre d'affaires.jh/ol(AWP / 22.05.2018 09h44)