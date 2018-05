Sonova franchit le cap des 400 millions de bénéfice sur l'exercice 2017/18

(ajoute détails)Zurich (awp) - Le fabricant d'accessoires et d'implants auditifs Sonova affiche au terme de son exercice décalé 2017/18, clos fin mars, une hausse de sa rentabilité plus que proportionnelle à celle de ses revenus. L'embellie est attribuée d'une part à une première contribution sur l'ensemble de l'année du distributeur néerlandais Audionova - acquis en septembre 2016 - et d'autre part au lancement d'une nouvelle gamme de produits plus rentables. La direction anticipe pour l'année en cours une poursuite de la tendance, à un rythme toutefois moins soutenu.Le groupe de Stäfa a engrangé un chiffre d'affaires de 2,65 milliards de francs, correspondant à une croissance de quelque 10%. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est étoffé de près de 15% pour atteindre 551,6 millions. Le bénéfice net a suivi la même courbe pour s'établir à 407,4 millions, détaille mardi le compte-rendu annuel.Les actionnaires pourront profiter de cette embellie en validant le dividende de 2,60 francs que compte proposer le conseil d'administration, agrémenté de 30 centimes par rapport à celui de l'exercice précédent.La performance s'inscrit peu ou prou dans le cadre des projections formulées par les analystes consultés par AWP. Sonova manque de peu le consensus autour du chiffre d'affaires, mais peut cocher toutes les autres rubriques.La direction prévoit de générer sur l'exercice en cours une croissance organique de 3 à 5%, mais prévient que la cession d'activités annexes notamment diluera cette dernière d'un point de pourcentage. L'Ebitda doit progresser de 6 à 9% en monnaies locales.Le nouveau patron Arnd Kaldowski, entré en fonction début avril, prévoit notamment d'asseoir la poursuite de la croissance avec le lancement de produits construits autour de la puce "Sword", commercialisée depuis l'été dernier. Cette dernière permet de généraliser la connectivité des implants et accessoires auditifs, jusqu'ici limitée aux seuls appareils fonctionnant avec le système d'exploitation iOs d'Apple.jh/ol(AWP / 22.05.2018 08h12)