Sonova lance un appareil auditif rechargeable CROS

Zurich (awp) - Le fabricant d'appareils et d'implants auditifs Sonova a lancé son modèle rechargeable Phonak Cros B-R, qui fonctionne sous le système CROS (Contralateral Routing of Signal). Ce système est pour la première fois combiné avec une batterie rechargeable Lithium-Ion, a souligné la société mercredi.L'aide auditive Phonak CROS B-R est une solution pour les pertes auditives unilatérales. Ainsi, l'émetteur placé derrière l'oreille défectueuse transfère le son vers celle qui fonctionne. La technologie de traitement binaural du signal permet d'améliorer le son dans des environnements difficiles bruyants.Sonova présente du 18 au 21 avril ses nouveaux produits lors de l'AAA (American Academy of Audiology).sig/tp/ol/jh(AWP / 18.04.2018 08h42)