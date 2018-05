Sony: S&P relève la note à "BBB+", rentabilité et finances s'améliorent

SONY

Tokyo - L'agence de notation américaine S&P Global Ratings a relevé mardi d'un cran la note de dette à long terme de Sony, jugeant que le fleuron de l'électronique japonais devrait continuer à améliorer sa rentabilité et sa situation financière.L'appréciation, assortie d'une perspective "stable", passe de "BBB" à "BBB+", échelon le plus élevé dans la catégorie des "émetteurs de qualité moyenne mais en mesure de faire face à leurs obligations de manière adéquate"."Sony va probablement maintenir une profitabilité en progrès modéré, soutenue par une meilleure compétitivité dans l'électronique, en particulier dans ses principales activités des jeux vidéo et capteurs d'image", estime l'agence dans un communiqué.Du fait de ces "résultats solides", combinés à "la discipline financière" du groupe qui a mené de nombreuses restructurations et s'est désengagé d'activités exigeant de lourds investissements, "nous pensons que le groupe va être capable de générer un flux de trésorerie stable", ajoute S&P.Dans les jeux vidéo, Sony est confronté à un essoufflement des ventes de la PlayStation 4 sortie fin 2013, mais "nous pensons que la compagnie peut contenir les effets négatifs des cycles des consoles en évoluant vers un modèle tiré par son réseau" en ligne PlayStation Network, "susceptible de lui garantir des revenus récurrents", souligne l'agence.Du côté des capteurs d'image pour smartphones et autres produits mobiles, autre point fort du groupe, Sony s'attend à une chute de son bénéfice opérationnel cette année mais S&P Global Ratings n'est pas inquiet, tablant sur "une expansion des applications et une réduction des coûts malgré des fluctuations des revenus à court terme".Dans l'électronique grand public (appareils photos et TV), la concurrence est intense mais la compagnie japonaise dispose d'une "forte image de marque" et "a stabilisé ses résultats" en se concentrant sur les produits à forte valeur ajoutée, rappelle l'agence, plus pessimiste quant aux perspectives de l'activité de téléphonie mobile.De même la division cinéma devrait-elle "mettre du temps pour pleinement rétablir sa rentabilité", juge S&P.Sony a publié vendredi des bénéfices record pour l'exercice clos en mars 2018, mais il prévoit un recul cette année, des projections qui ont fait chuter son titre de plus de 6% mardi à la Bourse de Tokyo.anb/php(©AFP / 01 mai 2018 09h53)