SONY

Tokyo - Le fleuron japonais de l'électronique Sony a annoncé vendredi un bénéfice net multiplié par plus de six au terme de l'exercice 2017/18, témoignant du succès des restructurations opérées ces dernières années.Sur la période d'avril 2017 à mars 2018, le groupe a dégagé un résultat net record de 490,8 milliards de yens (3,8 milliards d'euros au cours retenu par la compagnie), contre 73,3 milliards un an plus tôt.Il prévoit un petit repli sur l'exercice en cours, visant un bénéfice de 480 milliards de yens (-2,2%), alors que les variations de devises devraient lui être moins favorables.Idem pour le bénéfice d'exploitation, attendu en recul de 8,8% à 670 milliards de yens, après avoir atteint 734,9 milliards l'an dernier (+154,5%), dépassant de loin le record de 1997 (525,7 milliards).Sony a profité d'une base de comparaison avantageuse: il avait pâti un an plus tôt de dépréciations d'actifs et de charges découlant de dégâts dans une usine de capteurs après une série de séismes dans le sud-ouest du Japon.Il a également été aidé par des effets de change, mais il peut aussi se féliciter d'une hausse de ses ventes dans l'ensemble de ses divisions, à l'exception des smartphones soumis à une rude concurrence, portant son chiffre d'affaires total à 8.544 milliards de yens (+12,4%, 65,9 milliards d'euros).Là aussi, une baisse se profile, Sony tablant sur des ventes de 8.300 milliards de yens pour l'exercice qui s'achèvera en mars 2019 (-2,9%).Le jeu vidéo, devenu la locomotive du groupe, a enregistré une hausse significative de ses recettes (+17,8%) avec un succès sans précédent pour la console de salon PlayStation 4 et les titres associés, notamment via la plateforme en ligne PlayStation Network.Il a écoulé sur la période 19 millions de PS4, mais il anticipe cette année un essoufflement des ventes de cette console sortie fin 2013, à 16 millions d'unités.Dans la musique, il a également connu une solide performance, soutenue par le succès qui ne se dément pas des plateformes de streaming, tandis que l'activité cinéma a été portée par les aventures de l'homme-araignée, "Spider-Man: Homecoming", et de "Jumanji: Bienvenue dans la jungle", suite du film à succès de 1995.Dans le domaine des téléviseurs et des appareils photo/caméras, Sony a récolté les fruits de la transition vers des modèles haut de gamme appréciés des amateurs avertis et professionnels.Enfin, les semi-conducteurs, une des rares divisions qui devraient continuer à croître en 2018/19, ont été soutenus par la demande grandissante de capteurs d'images pour produits mobiles.anb/mhc/nas(©AFP / 27 avril 2018 06h53)