Le fleuron japonais de l'électronique Sony a vu son bénéfice net multiplier par plus de 10 sur les neuf premiers mois de son exercice 2017/18, et a de nouveau relevé ses prévisions annuelles.Au cours de la période d'avril à décembre, le résultat net s'est élevé à 507,6 milliards de yens (3,7 milliards d'euros), contre 45,6 milliards de yens un an plus tôt.Sur l'ensemble de l'exercice qui s'achèvera fin mars, il vise désormais un bénéfice net record de 480 milliards de yens, au lieu de 380 milliards escomptés fin octobre.(©AFP / 02 février 2018 07h39)