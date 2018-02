Sony: le PDG Kazuo Hirai se retire de la direction exécutive

Le fleuron de l'électronique japonais Sony a annoncé vendredi le départ de la direction exécutive de son emblématique PDG Kazuo Hirai, qui reste toutefois au sein du groupe en tant que président du conseil d'administration.Il sera remplacé par l'actuel directeur financier Kenichiro Yoshida, 58 ans, à compter du 1er avril, a indiqué Sony dans un communiqué, peu de temps avant l'annonce des résultats financiers.La décision de M. Hirai intervient alors que Sony a retrouvé le chemin de la croissance et s'apprête à afficher un bénéfice net record de près de 3 milliards d'euros en 2017/18, après de douloureuses restructurations.Kazuo Hirai, 57 ans, avait été nommé au poste de PDG en 2012, succédant à l'Américain Howard Stringer dans une période de défis pour le groupe, fragilisé par la crise financière de 2008-2009 et une vive concurrence asiatique.Entré en 1984 dans la filiale de musique de Sony, il avait été récompensé pour avoir dynamisé l'activité des jeux vidéo et avoir bien repris en mains celle des produits numériques grand public.En tant que PDG, il a réussi à redresser la firme, grâce notamment au succès de sa console de salon PlayStation 4.M. Hirai, souvent appelé Kaz par son entourage professionnel, a également opéré un tri drastique dans les activités, avec la cession de la divisision des PC "Vaio" ou des batteries rechargeables lithium-ion et diverses autres mesures de restructuration dont le resserrement des lignes de produits (TV, smartphones, appareils photo, etc...) vers le moyen et haut de gamme.Fondé en 1946, Sony, qui compte 128.000 employés dans le monde, devrait enregistrer au cours de cette année budgétaire (qui s'achève fin mars) un chiffre d'affaires de 8.500 milliards de yens (près de 65 milliards d'euros).(©AFP / 02 février 2018 06h16)