Sous-marin argentin: deux mois après sa disparition, les recherches continuent

Aucune piste, aucun signe de vie, mais les recherches continuent pour tenter de retrouver l'épave du sous-marin militaire argentin San Juan, deux mois jour pour jour après sa disparition dans l'Atlantique, au large des côtes argentines.Le navire océanographique russe "Yantar" devait initialement stopper sa mission le 15 janvier, mais il a reçu l'ordre de Moscou de persévérer."Il n'y a pas de date butoir en ce qui concerne les recherches", a déclaré lundi le porte-parole de la Marine argentine Enrique Balbi.Une fois terminée la mission du Yantar, le bateau le plus sophistiqué pour la recherche sous-marine équipé d'un sous-marin miniature capable de plonger à 6.000 mètres de profondeur, les autorités argentines envisagent de faire appel à un opérateur privé, ne disposant pas de la technologie nécessaire.La Marine n'a plus de nouvelles du San Juan et de ses 44 membres d'équipage depuis le 15 novembre, date du dernier message indiquant que le bâtiment faisait route vers la base navale de Mar del Plata, son port d'attache, après avoir connu un problème de batteries.Les marins argentins et étrangers impliqués dans les recherches du sous-marin de fabrication allemande à propulsion électrique ont examiné 54 pistes sous-marines, des navires gisant au fond de l'Atlantique mais aucune ne correspondait au San Juan, détaille le porte-parole.Au cours de ces deux mois de recherche, treize pays ont apporté leur aide à Buenos Aires, parmi lesquels les Etats-Unis ou le Royaume-Uni."Malheureusement, nous n'avons pas pu établir ce qui s'est passé. Il y a différentes hypothèses. Et nous ne pouvons pas en privilégier une tant que nous ne l'avons pas retrouvé et pu examiner la coque", a ajouté le capitaine Balbi.(©AFP / 16 janvier 2018 06h45)