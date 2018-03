SpaceX prépare son 50e lancement de Falcon 9

SpaceX se prépare à effectuer tôt mardi le cinquantième tir de sa fusée Falcon 9, un nombre symbolique de lancements qui a été atteint remarquablement rapidement.Si tout va bien, Falcon 9 mettra en orbite un satellite espagnol de communication et de télédiffusion peu après le lancement prévu à 00H33 (05H33 GMT) mardi d'un pas de tir de Cap Canaveral en Floride.D'un poids de "six tonnes et pratiquement de la taille d'un bus de ville, ce sera le satellite géostationnaire (qui orbitera à 36.000 km d'altitude, NDLR) le plus imposant que nous ayons jamais lancé", a fièrement tweeté Elon Musk, le charismatique patron de SpaceX.La fusée Falcon 9 a volé pour la première fois en 2010 et elle est depuis devenue un recours fiable pour transporter des cargaisons de vivres et d'expériences scientifiques vers la Station spatiale internationale, mettre en orbite des satellites civils mais aussi des objets ultra-secrets pour le compte du gouvernement américain.Mais elle se distingue surtout par la capacité de son premier étage à revenir se poser en douceur sur la terre ferme ou sur une plateforme en mer, avant d'être réutilisée pour un nouveau tir. SpaceX veut de cette façon casser les coûts de lancement tout en accélérant les cadences de tir.Ce ne sera pas le cas mardi. Les conditions météo ne s'y prêtent pas, a indiqué la compagnie dans un communiqué.Selon le magazine Ars Technica, SpaceX a lancé Falcon 9 avec succès à 18 reprises en 2017. C'est deux fois plus que le meilleur score de son concurrent Atlas V en 2014 et 2015 et que le nombre de lancements maximum de navettes spatiales en 1985, année la plus prolifique pour ce programme de la Nasa.Les responsables de l'entreprise comptent lancer plus de vingt Falcon 9 cette année.Mais cette fusée n'est qu'une étape dans ce qu'Elon Musk voit comme sa grande oeuvre: la colonisation de la planète Mars.SpaceX a lancé en février Falcon Heavy, un lanceur composé de trois Falcon 9 alignés sur lesquels a été juché un second étage. Pour être sûr que le lancement ne passe pas inaperçu, le richissime entrepreneur a mis en orbite son propre roadster électrique Tesla (sa marque automobile) "conduit" par un mannequin engoncé dans la combinaison spatiale créée par SpaceX pour ses futures missions humaines.(©AFP / 06 mars 2018 07h02)