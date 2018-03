Spice Private Equity acquiert Bravo Brio Restaurant pour 100 mio USD

(bien lire "Spice" dans le titre et le lead)Zurich (awp) - La société de participations Spice Private Equity va s'emparer du groupe américain Bravo Brio Restaurant, propriétaire de deux enseignes de restaurants italiens aux Etats-Unis et coté à Wall Street. Le montant de la transaction s'élève à quelque 100 mio USD, indique jeudi l'entreprise zougoise.Spice Private Equity sera épaulée par des tiers pour assurer le financement de l'opération, qui prendra la forme d'une fusion, selon le communiqué. La finalisation est attendue au deuxième trimestre 2018. Le conseil d'administration de la société américaine recommande d'accepter l'offre.L'accord signé entre le groupe zougois et Bravo Brio prévoit le paiement en numéraire d'une somme de 4,05 USD par action. Ce prix représente une prime d'environ 37% sur le cours moyen des 90 derniers jours. Mercredi, le titre a clôturé à 3,47 USD.Bravo Brio Restaurant Group (BBRG), propriétaire et exploitant des enseignes "BRAVO! Cucina Italiana" et "BRIO Tuscan Grille", a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 400 mio USD. Il gère 110 restaurants répartis sur 32 Etats américains.Une fois la transactions terminée, BBRG continuera de déployer ses activités comme une société indépendante, avec un siège maintenu à Columbus, dans l'Etat de l'Ohio.fr/al(AWP / 08.03.2018 09h28)