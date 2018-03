Spice Private Equity boucle 2017 sur une perte

Zoug (awp) - La société de participation Spice Private Equity a bouclé l'exercice 2017 sur une perte de 1,7 mio USD après un bénéfice de 0,76 mio USD un an plus tôt. Les recettes ont baissé à 7,03 (8,53) mio USD et les dépenses se sont élevées à 8,74 (7,77) mio USD, a indiqué la société jeudi soir.La valeur nette d'inventaire (VNI) a reculé de 0,8% à 41,96 USD par action à fin décembre. Les participations dans la chaîne de restaurants Leon et l'entreprise informatique Rimini Street sont venues compléter le portefeuille. Ces deux société représentent environ 27% de la VNI.Spice Private Equity précise que ses positions de liquidités restent solides. Cela permettra de saisir d'intéressantes opportunités d'investissement.yr/rp(AWP / 29.03.2018 20h30)