Spice reçoit le feu vert pour la reprise du groupe Bravo Brio

Zurich (awp) - La société de participations Spice Private Equity pourra bel et bien s'emparer du groupe de restauration américain Bravo Brio, dont une assemblée extraordinaire a accepté mardi la transaction. La finalisation de l'acquisition est attendue pour ce jeudi, indique l'entreprise zougoise mercredi.Coté à Wall Street, Bravo Brio Restaurant Group est le propriétaire et exploitant des enseignes "BRAVO! Cucina Italiana" et "BRIO Tuscan Grille". Il a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 400 mio USD et gère 110 restaurants répartis sur 32 Etats américains.Spice a accepté de débourser 100 millions de dollars pour reprendre le groupe, qui sera décoté à New York ce jeudi. La société avait annoncé la transaction au début du mois de mars.fr/lk(AWP / 23.05.2018 07h20)