Spie: bénéfice net 2017 en recul de 40% sous l'effet de restructurations

Paris - Le groupe de services pour l'énergie et les communications Spie a vu son bénéfice net reculer de 40% en 2017 à 110,4 millions d'euros, principalement du fait de coûts de restructuration, a annoncé le groupe vendredi.Le bénéfice net a pâti "de coûts de restructuration et d'un amortissement" des survaleurs plus élevé en 2017, explique le groupe dans son communiqué. En 2016, le bénéfice net avait été soutenu par l'effet de son introduction en Bourse en 2015.La marge d'exploitation du groupe s'est établie à 6,3% du chiffre d'affaires l'an dernier contre 6,9% en 2016, un recul dû à la pression sur les marges en France, au marché difficile pour l'activité pétrole-gaz et à une perte exceptionnelle au Royaume-Uni, ajoute-t-il.Le chiffre d'affaires 2017 a progressé de 24% à 6,13 milliards d'euros, bénéficiant en particulier de l'intégration de SAG, leader allemand des infrastructures, qui représente l'acquisition "la plus importante de l'histoire du groupe", a souligné Gauthier Louette, PDG de Spie, cité dans un communiqué.Le consensus d'analystes réalisé par l'agence Factset tablait sur un chiffre d'affaires supérieur (6,148 milliards). A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires recule de 1,3%.Le groupe attend en 2018 une "forte croissance de sa production", car les onze acquisitions réalisées en 2017 apporteront une complément de chiffre d'affaires de l'ordre de 370 millions d'euros, dont environ 200 millions pour SAG.A taux de change constant, il devrait croître de plus de 7%.Spie compte poursuivre sa stratégie d'acquisitions de petites et moyennes entreprises."Notre priorité des priorités, c'est l'Allemagne", a déclaré M. Louette lors d'une conférence de presse, soulignant le "champ de développement" pour le groupe dans ce pays.Le groupe ne "s'attend pas à faire des miracles au Royaume-Uni", a-t-il poursuivi, soulignant sur les "incertitudes" liées au Brexit.Dans l'activité pétrole gaz, le groupe s'attend également à une situation toujours difficile, mais "peut-être pas une baisse aussi marquée qu'en 2017", a déclaré le PDG.Mais globalement, "c'est plutôt un bon moment pour faire le métier d'ingénieur", a conclu Gauthier Louette.Parmi les réalisations du groupe en 2017 figurent des travaux d'infrastructure et d'éclairage autour du stade de Bordeaux, l'installation de la fibre optique en Alsace ou encore d'éclairage dans des tunnels de l'aéroport de Manchester, ou encore des solutions de rechargement de voitures électriques en Allemagne, en partenariat avec Siemens.spe/ef/nas(©AFP / 09 mars 2018 12h23)