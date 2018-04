Spie confirme ses objectifs après un bond du chiffre d'affaires au 1T

SPIE

Paris - Spie, groupe de services multi-techniques aux entreprises, a confirmé vendredi ses objectifs annuels après avoir vu son chiffre d'affaires bondir au premier trimestre, grâce à des acquisitions et à sa croissance organique en France et en Allemagne.Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est en forte hausse de 25,1% à 1,49 milliard d'euros, un chiffre légèrement supérieur aux attentes du consensus d'analystes de Factset (1,45 milliard).Le bénéfice opérationnel (Ebita) a, en revanche, reculé de 6,6% à 55,1 millions d'euros, selon un communiqué.La marge d'exploitation a également baissé, à 3,7% contre 4,9% un an plus tôt, en raison de la "première consolidation en année pleine" de deux sociétés acquises par le groupe.A la Bourse de Paris, l'action Spie prenait 4,64% à 18,77 euros vers 10H50 (08H50 GMT)."Spie a débuté l'année avec un premier trimestre solide, conforme à nos attentes", a commenté Gauthier Louette, PDG du groupe, cité dans un communiqué. "Nous observons une bonne dynamique de marché en Europe continentale, particulièrement dans les deux principaux pays d'implantation de Spie que sont la France et l'Allemagne."La croissance du groupe sur le trimestre "provient essentiellement des acquisitions réalisées en 2017 (+23,4%)" mais la croissance organique a également été "soutenue" (+2,6%), souligne Spie dans son communiqué. Elle a notamment été tirée par les activités du groupe en France et en Allemagne.En France, l'activité devrait rester "soutenue sur l'ensemble de l'année" mais le taux de croissance organique, qui a atteint 4,7% au premier trimestre, "devrait néanmoins s'atténuer", indique le groupe qui réorganise ses activités françaises en divisions spécialisées.La croissance organique devrait également s'atténuer en Allemagne, après avoir atteint 4,3% entre janvier et mars.L'activité Pétrole, gaz et nucléaire a, de son côté, enregistré une baisse de 11,9% au premier trimestre, en raison notamment d'un impact de change de -4,8%, "reflet de l'exposition" du pôle pétrole et gaz "au dollar américain".La performance du groupe au premier trimestre lui a permis de confirmer ses objectifs annuels.Spie attend en 2018 une "forte croissance de sa production", car les acquisitions réalisées en 2017 apporteront un complément de chiffre d'affaires "de l'ordre de 370 millions d'euros".Le groupe prévoit également une amélioration de sa croissance organique par rapport à 2017.A taux de change constants, le chiffre d'affaires devrait croître de plus de 7%.La marge d'Ebita du groupe devrait atteindre "6% ou plus".vac/soe/esp(©AFP / 27 avril 2018 08h58)