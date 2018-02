Spie se renforce dans les TIC avec le rachat du belge Systemat

SPIE

Paris - Le groupe de services multitechniques aux entreprises Spie a annoncé vendredi avoir signé un accord pour le rachat de la société belge Systemat, spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication (TIC).Fondé en 1981 et actif en Belgique et au Luxembourg, Systemat est un prestataire de solutions informatiques (gestion des équipements, des logiciels et des outils liés aux TIC). L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros pour l'exercice en cours.La finalisation de la transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, est soumise à l'approbation des autorités de concurrence compétentes, a précisé le groupe français dans un communiqué.Cette acquisition permettra à Spie "de prendre pied dans les métiers" liés aux TIC et "d'offrir à ses clients cette nouvelle gamme de services, déjà fortement représentés au sein du portefeuille d'activités du groupe dans d'autres pays", a-t-il affirmé.as/fka/spi(©AFP / 02 février 2018 08h19)