Spotify lance Spotlight, un nouveau podcast multimédia

Stockholm - Le numéro un mondial du streaming musical payant Spotify a présenté vendredi un nouveau service de podcast multimédia baptisé Spotlight associant le texte, la photo et la vidéo à l'audio, dans les domaines de l'information, du sport et du divertissement.Le groupe suédois a précisé que Spotlight utiliserait notamment les contenus de ses partenaires comme BuzzFeed News (site d'informations), Gimlet Media (fictions audio), et Uninterrupted (vidéos et podcasts sportifs), mais fournirait aussi des contenus originaux.Le responsable des contenus vidéo de Spotify Courtney William Holt a expliqué dans un communiqué que le nouveau service "effectuait la fusion entre la fiction de qualité, les informations, l'opinion et des éléments visuels, le tout fourni sous forme de listes de lecture réparties en diverses catégories".Disponible pour l'instant uniquement aux Etats-Unis, Spotlight sera proposé sur d'autres marchés "à l'avenir" a indiqué le groupe, sans plus de précisions.Spotify revendique 140 millions d'utilisateurs actifs dans 61 pays, dont 70 millions d'abonnés payants.Avec Spotlight, le Suédois, qui s'est déjà ouvert en 2015 aux podcasts et aux clips vidéo en fournissant notamment des contenus en provenance de la BBC et d'ABC, espère accroître le temps passé par chaque utilisateur sur sa plate-forme.(©AFP / 19 janvier 2018 17h06)