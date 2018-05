Spotify réduit ses pertes au 1T, compte 75 millions d'abonnés payants

La plateforme suédoise de musique en ligne Spotify a publié mercredi ses premiers résultats trimestriels depuis son entrée en Bourse, qui montrent une réduction de ses pertes et un portefeuille d'abonnés payants en hausse, à 75 millions d'utilisateurs.Durant les trois premiers mois de l'année, Spotify a enregistré une perte d'exploitation de 41 millions d'euros, soit sensiblement moins que pour la même période de 2017 (139 millions de perte opérationelle) et le quatrième trimestre 2017 (87 millions).Ce résultat, qui ne prend pas en comptes les éléments exceptionnels, les charges financières et les impôts, est également meilleur que la prévision donnée par la société, qui tablait sur une perte comprise entre 50 et 80 millions d'euros.Le chiffre d'affaires a atteint 1,13 milliard d'euros sur le trimestre, en hausse de 26% sur un an mais en baisse de 1% par rapport au quatrième trimestre 2017.De fin décembre à fin mars, Spotify a vu le nombre total de ses abonnés passer à 75 millions pour le service payant (+4) et 99 millions à l'offre gratuite comprenant de la publicité (+9).La plateforme reste très loin devant Apple Music, le service d'Apple qui affichait 38 millions d'abonnés mi-mars. Le groupe à la pomme n'a pas actualisé ce chiffre mardi lors de la publication de ses résultats trimestriels.L'autre grand concurrent de Spotify, Amazon Music, revendique "plusieurs dizaines de millions d'abonnés", selon le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui n'a pas été plus précis.Même si les résultats publiés mercredi se situaient tous dans la fourchette de prévisions données par le groupe, voire au-delà, les marchés ont mal réagi à l'annonce. Dans les échanges électroniques d'après clôture, le titre flirtait ainsi avec les -10% vers 16H30 (20H30 GMT).Spotify a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, notamment une fourchette de 92 à 96 millions d'abonnés payants en fin d'année ou une perte d'exploitation comprise entre 230 et 330 millions d'euros.(©AFP / 02 mai 2018 22h53)