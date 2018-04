Springwater Capital vend à Aon une société espagnole

Zurich (awp) - Le fonds d'investissement suisse Springwater Capital a cédé à la filiale ibérique du mastodonte britannique de la gestion des risques Aon une société espagnole active dans les programmes de fidélisation et de bien-être. Fondée en 2010, Inspiring Benefits gère plus de 300 programmes, essentiellement en Espagne, au Portugal et en Italie, couvrant plus de 8 millions d'utilisateurs potentiels, indique le repreneur mercredi soir dans un communiqué. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.L'entreprise espagnole compte parmi ses clients plusieurs sociétés de renom cotées sur Ibex (CaixaBank, BBVA, Inditex, Repsol) ou non (El Corte Inglés, Nike, Media Markt, Avis), et accessoirement les "blue chips helvétiques" Novartis et Adecco. Elle a généré en 2015 - dernier exercice publié - un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros (2,8 millions de francs au cours du jour), selon Springwater.Fondée en 2002 et basée à Genève, la société d'investissement concentre son activité sur les petites à moyennes entreprises (PME) basées en Europe de l'Ouest et dont le chiffre d'affaires est compris entre 25 et 750 millions d'euros.buc/rp(AWP / 25.04.2018 19h59)