Sri Lanka: la Cour d'appel suspend les pouvoirs du Premier ministre Rajapakse

Colombo - La Cour d'appel du Sri Lanka a suspendu lundi les pouvoirs en tant que Premier ministre de Mahinda Rajapakse, estimant que "des dommages irréparables" pouvaient être infligés au pays s'il était autorisé à rester à la tête du gouvernement.La Cour a donné jusqu'au 12 décembre à M. Rajapakse pour qu'il lui fournisse les preuves de sa légitimité et de l'autorité de son gouvernement. Jusqu'à cette date, les juges ont estimé que le pays risquait "des dommages irréparables ou irrémédiables" si M. Rajapakse était autorisé à rester à la tête du gouvernement, a déclaré le président de la Cour, Padman Surasena.Le Sri Lanka est plongé dans une grave crise politique depuis la nomination controversée de M. Rajapakse le 26 octobre par le président Maithripala Sirisena pour remplacer Ranil Wickremesinghe au poste de Premier ministre.Le Premier ministre démis, revendiquant la majorité au Parlement, juge son renvoi anticonstitutionnel et s'accroche au pouvoir dans ce pays de 21 millions d'habitants en majorité bouddhistes. Refusant d'abandonner sa résidence officielle, il a conforté la semaine dernière sa majorité en s'assurant du soutien d'un puissant groupe de députés tamouls.M. Sirisena a dissout le Parlement en novembre afin d'organiser des élections anticipées mais la Cour suprême a ensuite annulé cette décision et ordonné l'arrêt des préparatifs électoraux.La Cour d'appel se prononçait après avoir été saisie la semaine dernière par une majorité de députés arguant que M. Rajapakse restait en poste malgré les deux motions de censure votées depuis le 14 novembre par le Parlement.La décision de la Cour d'appel entame un peu plus la capacité de M. Rajapakse à gouverner alors que le Parlement l'a privé de toute possibilité de dépenser des fonds publics ce qui l'empêche notamment de présenter un budget pour 2019.M. Rajapakse, ancien président, a dirigé le pays d'une poigne de fer une décennie durant avant d'être défait par M. Sirisena, son ancien ministre, à l'élection présidentielle de 2015.(©AFP / 03 décembre 2018 13h04)