Stadler remporte une commande de 170 millions d'euros en Slovénie

Zurich (awp) - Le constructeur de trains Stadler a remporté une importante commande en Slovénie auprès de l'entreprise étatique Slovenske ´eleznice. Le groupe thurgovien produira 26 rames à un ou deux étages, a indiqué mercredi la société. Le montant du contrat s'élève à 170 millions d'euros (203,5 millions de francs) et il s'agit de la première commande dans ce pays d'Europe centrale.La commande porte sur onze trains de type Flirt EMU, cinq trains Flirt DMU et dix trains de type Kiss EMU, ce qui permettra à la flotte d'être combinée de manière diverse. Le contrat inclut également une option pour 26 trains supplémentaires, précise le communiqué.Le constructeur de train avait déjà participé à un appel d'offre à la fin des années 1990, qu'il n'avait pas remporté. "Notre joie est d'autant plus grande qu'après vingt ans, dans une deuxième phase, cela ait fonctionné et que nous puissions nous déployer en Slovénie", s'est félicité Peter Spuhler, propriétaire et président du conseil d'administration de Stadler.ol/al(AWP / 18.04.2018 12h12)