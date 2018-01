Starrag a terminé l'année en force, chiffre d'affaires de 405 mio CHF

(ajoute détails)Zurich (awp) - Starrag a généré l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 405 mio CHF. Les entrées de commandes se sont "comme prévu" tassées de 27% à 349 mio CHF, après un record de 480 mio en 2016 et une entame d'année 2017 poussive, indique un premier compte-rendu publié vendredi. Les réserves de travail ont reculé de 13% à 302 mio CHF, ce qui assure selon la direction une utilisation des capacités pour plus d'une année.Le segment aérospace a essuyé la baisse de demande la plus marquée. Les secteurs de l'industrie et de l'énergie ont également pâti d'un désintérêt des clients, alors que les produits destinés aux transports ont retrouvé de la vigueur.Le fabricant de machines-outils prévoit d'avoir sensiblement étendu sa marge opérationnelle (Ebit) au delà des 2,5% atteints en 2016, malgré une dilution sur le second semestre par rapport au premier, attribuée à des reports de projets réclamés par plusieurs clients. Les résultats détaillés doivent faire l'objet d'une publication le 9 mars prochain.jh/ol(AWP / 26.01.2018 08h00)