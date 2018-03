Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, 29 mars 2018 (OFS) - En 2017, le nombre d'ouvertures de procédures de faillites de sociétés et de personnes est le plus élevé depuis 2008, tandis que le montant total des pertes financières résultant de procédures de liquidations a touché son plus bas niveau depuis 1994. C'est ce qui ressort des derniers résultats de l'Office fédéral de la statistique (OFS) de la statistique des poursuites et faillites.(Admin.ch / 29.03.2018 09h15)