Dans les grandes villes, les jeunes adultes forment le groupe d'âge le plus important. Par contre, dans les plus petites villes, il y a plus de ménages avec enfants qu'ailleurs. Les com-munes d'agglomération ont la plus forte proportion d'étrangers, mais près de 20% de tous les étrangers vivent dans les grandes villes. Voilà quelques-unes des conclusions qui ressortent des nouvelles «Statistiques des villes suisses 2018», qui se concentrent particulièrement sur différents aspects de la structure de la population dans les 172 villes et communes urbaines représentées. L'annuaire est publié à nouveau en collaboration entre l'Union des villes suisses et l'Office fédéral de la statistique (OFS).(Admin.ch / 17.04.2018 09h15)