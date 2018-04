Statoil porté par la remontée du cours du baril

STATOIL

Oslo - Le géant norvégien des hydrocarbures Statoil a fait état mercredi d'une hausse de 21% de son bénéfice net au premier trimestre, à 1,29 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros), soutenu par la remontée du cours du baril.Le groupe, qui sera bientôt rebaptisé Equinor, a tiré parti d'une augmentation de 2% de sa production pour atteindre 2,18 millions de barils équivalent-pétrole par jour (Mbep/j), et surtout d'une augmentation de 23% du cours du brut.A 1,5 milliard de dollars, le résultat net ajusté --qui exclut des éléments volatils-- est toutefois inférieur aux attentes: le consensus fourni par la compagnie tablait sur un peu plus de 1,6 milliard.Dans son rapport, Statoil se félicite d'une amélioration opérationnelle "dans tous les segments".Le bénéfice d'exploitation ajusté progresse de 33%, à 4,4 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 28%, à 19,88 milliards.Pour refléter sa diversification au-delà de la seule production d'hydrocarbures et sa présence croissante dans les énergies renouvelables, la compagnie a annoncé le 15 mars qu'elle allait changer de nom pour devenir Equinor.Ce changement, qui a laissé de nombreux observateurs perplexes ou amusés, doit être avalisé lors de l'assemblée générale des actionnaires le 15 mai.phy/nas(©AFP / 25 avril 2018 05h28)