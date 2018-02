Statoil renoue avec des bénéfices astronomiques en 2017

STATOIL

Oslo - Le groupe pétrolier norvégien Statoil est nettement repassé dans le vert en 2017 grâce à la remontée des cours et à une production record, a-t-il annoncé mercredi.Le bénéfice net a atteint 4,6 milliards de dollars (3,7 Mds d'euros) contre une perte de 2,9 milliards un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de 33%, à 61,2 milliards (49,4 Mds d'euros).Le géant a expliqué dans son rapport avoir tiré parti du rebond du prix des hydrocarbures, d'une augmentation des volumes de gaz naturel et d'une revalorisation d'actifs auparavant dévalorisés."Nous avons eu une production record tant au quatrième trimestre que pour l'année entière sur fond de performance opérationnelle toujours solide", a indiqué le directeur général, Eldar Sætre, dans un communiqué.La production totale d'hydrocarbures a augmenté de 5%, à 2,08 millions de barils équivalent-pétrole par jour (Mbep/j).Après s'être ressaisis fin 2016, les prix du baril ont continué de grimper grâce aux efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires, qui ont limité leur production pour réduire l'offre sur le marché.Les cours de l'or noir ont fini l'année 2017 autour de 60 dollars, soit un bond de 15% sur un an.Indicateurs qui excluent des éléments volatils, le bénéfice net ajusté de Statoil s'est élevé à 4,5 milliards après une perte de 200 millions en 2016, et le résultat d'exploitation ajusté à près de 13,8 milliards contre seulement 80 millions un an plus tôt.Avant le groupe norvégien, les géants ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, ConocoPhillips ou encore Chevron avaient tous fait état d'une nette amélioration de leurs résultats annuels même si certains n'ont pas intégralement comblé les attentes.Le français Total, qui présentera ses chiffres jeudi, devrait quant à lui présenter un bénéfice net ajusté "de près de 30% supérieur à celui de 2016", a indiqué son PDG Patrick Pouyanné dans un entretien au Monde cette semaine.Sur sa lancée, Statoil dit s'attendre à une hausse de sa production comprise entre 1 et 2% cette année puis d'environ 3 ou 4% par an entre 2017 et 2020 grâce à la mise en exploitation de nouveaux gisements.Il table aussi pour l'année en cours sur une remontée de ses investissements à 11 milliards de dollars, après les avoir ramenés à 9,4 milliards en 2017, sensiblement moins qu'initialement escompté.phy/cbw/dga(©AFP / 07 février 2018 08h53)