Steiner: les recettes et entrées de commandes annuelles reculent

Zurich (awp) - Le groupe de construction Steiner a dégagé sur l'exercice décalé 2017/18 (clos fin mars) un chiffre d'affaires de 794 millions de francs, en recul de 3,3% sur un an, en raison notamment d'effets saisonniers, a annoncé lundi le groupe zurichois en mains indiennes. La direction s'est cependant déclarée optimiste pour la suite.Les entrées de commandes se sont également affichée en repli de 3,9% à 890,3 millions de francs, faisant passer le carnet d'ordre à 1,37 milliard (-4,2%), a précisé Steiner dans un communiqué.La marge d'exploitation (Ebit), non chiffrée, a par contre "été augmentée", a assuré le groupe."La rigueur de l'hiver et des modifications effectuées par les clients ont conduit à des retards dans certains projets de construction, raison pour laquelle nous n'avons pas pu atteindre notre objectif de chiffre d'affaires", a déploré le directeur financier Ajay Sirohi.Le niveau du carnet de commandes devrait cependant permettre au groupe de "renouer dans les prochains mois avec le chiffre d'affaires de l'année précédente (2016/17) et d'atteindre les objectifs (...) pour l'exercice 2018/19", a ajouté M. Ajay Sirohi.Steiner fait partie depuis 2010 du groupe indien Hindustan Construction Company, dont le siège est à Bombay.