Sting, Shaggy, Tom Jones: concert de stars pour les 92 ans d'Elizabeth II

Londres - La reine Elizabeth II a fêté samedi son 92e anniversaire et assisté à un concert en son honneur réunissant des stars de la musique pop, de Sting à Shaggy en passant par Tom Jones et Kylie Minogue.Comme le veut la tradition, l'anniversaire de Sa Majesté a été salué par 41 salves de coups de canon à Hyde Park et 62 à la Tour de Londres, tandis que, lors de la relève de la garde au château de Windsor, une fanfare militaire a interprété "Joyeux anniversaire".Dans la soirée, à la fin du concert, la reine est montée sur scène elle-même, tandis que son fils aîné et héritier, le prince Charles, a dirigé la foule qui scandait "hip hip hourra".Née le 21 avril 1926, reine depuis 1952, la doyenne des monarques a l'habitude de fêter son anniversaire en deux temps: en privé le jour J, puis lors d'une cérémonie officielle au mois de juin, afin d'échapper aux caprices de la météo.Elle a fait donc cette année une entorse à la tradition en assistant dans la soirée à ce concert baptisé "Fête d'anniversaire de la reine" au prestigieux Royal Albert Hall de Londres.L'évènement a été organisé sous le signe du Commonwealth, dont les 53 membres se sont réunis cette semaine lors d'un sommet à Londres.Conséquence: les artistes qui se sont produit sur scène sont tous issus de pays de cette organisation qui regroupe d'anciennes colonies du Royaume-Uni, à l'instar de Sting (Royaume-Uni), Kylie Minogue (Australie) ou Shaggy (Jamaïque).Les dirigeants du Commonwealth ont annoncé vendredi que le prince Charles lui succéderait en tant que chef de l'organisation, une fonction symbolique et non héréditaire.La souveraine a diminué ces dernières années le nombre de ses engagements officiels et passe peu à peu le relais à Charles, 69 ans, même si les experts de la monarchie assurent qu'elle n'envisagera jamais l'abdication ou la régence.Les messages de "Joyeux anniversaire" affluaient également samedi sur les réseaux sociaux. "Il ne peut avoir de meilleur serviteur (de son pays). Passez une excellente journée Ma'am", a tweeté l'ancien Premier ministre conservateur David Cameron.(©AFP / 22 avril 2018 01h46)