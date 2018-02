Stockholm dénonce l'enlèvement "brutal" d'un libraire suédois en Chine

Stockholm - La Suède a dénoncé lundi l'enlèvement "brutal" en Chine du libraire et éditeur suédois d'origine chinoise Gui Minhai, commis alors qu'il était accompagné de diplomates suédois, et a demandé sa libération.Gui, 53 ans, a été arrêté dans un train en direction de Pékin il y a un peu plus de quinze jours alors qu'il était assisté de deux diplomates suédois. C'est la deuxième fois que le libraire et éditeur disparaît ainsi en Chine dans des circonstances troubles pour y être détenu."L'intervention brutale" survenue en janvier contre l'assistance consulaire suédoise de Gui Minhai intervient "en dépit des assurances répétées de la Chine" qu'il "était un homme libre à ce moment", a déclaré la ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallstrom dans un communiqué, exigeant la libération du libraire."Cette action chinoise est en contradiction avec les régles internationales fondamentales sur le soutien consulaire", a ajouté Margot Wallstrom pour laquelle cette affaire "soulève des questions sur "l'application de l'Etat de droit" et sur "l'interdiction des détentions arbitaires".Gui Minhai est l'un des cinq libraires basés à Hong Kong qui publient des titres accrocheurs sur les dirigeants chinois.Il avait disparu une première fois en 2015 alors qu'il était en vacances en Thaïlande. Gui avait refait surface plus tard dans un endroit non précisé de Chine, où il reconnaissait avoir été impliqué dans un accident mortel de la circulation et avoir passé des ouvrages en contrebande.Les autorités chinoises ont assuré qu'elles l'avaient relâché en octobre mais selon sa fille, Angela Gui, 23 ans, interrogée par l'AFP, Gui Minhai était assigné à résidence dans la ville de Ningbo, dans l'est du pays, où vivent encore certains de ses proches."Toutes sortes de scénarios terribles pourraient avoir lieu", a encore dit Angela Gui, qui s'exprimait depuis la Grande-Bretagne où elle poursuit des études.(©AFP / 05 février 2018 19h17)