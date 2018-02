Straumann envisage de se lancer dans la médecine dentaire préventive

Zurich (awp) - Le spécialiste des implants dentaires Straumann veut étendre ses activités à d'autres marchés. Il envisage à cet effet de se lancer dans la médecine dentaire préventive, a déclaré son directeur général Marco Gadola dans une interview à Finanz und Wirtschaft (édition du 17 février). Cela ne figure toutefois pas encore dans les priorités de l'entreprise.Pour s'étendre à la médecine dentaire préventive, des acquisitions ne sont pas exclues. Il y a certainement des sociétés qui sont très bien positionnées et cadrerait stratégiquement bien avec le groupe, a précisé son patron. Si un candidat apparaît, on l'examinera de près. Au final, il faudra une combinaison entre produits propres et produits achetés.M. Gadola voit aussi un besoin de rattrapage dans le domaine de la numérisation. Dans l'ensemble, on en est encore au stade initial dans ce domaine, a-t-il déclaré. Dans les marchés les plus matures, il n'y a par exemple que 15% des médecins-dentistes qui travaillent avec un scanner intraoral. Dans le laboratoire, la numérisation dépasse en revanche déjà 50%.an/rp(AWP / 18.02.2018 15h56)