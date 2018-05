Straumann et Zirkonzahn s'associent en Amérique du Nord

Zurich (awp) - Le producteur de matériel pour l'industrie dentaire Straumann et son homologue Zirkonzahn USA ont conclu un accord de développement et de promotion de leurs produits au Canada et aux Etats-Unis. Le marché nord-américain est décrit comme prometteur.Le groupe bâlois souligne dans son communiqué vendredi que plus de 34 millions d'Américains sont au moins partiellement édentés. Si plus de la moitié de ces personnes disposent des capacités financières pour remédier à cette situation, le taux de traitement demeure extrêmement faible, bien qu'en progression.jh/vj(AWP / 25.05.2018 08h32)