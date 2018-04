Straumann poursuit sa croissance au 1er trimestre et confirme ses ambitions

Zurich (awp) - Le groupe Straumann a entamé l'exercice 2018 sur les chapeaux de roue, à la faveur d'acquisitions mais également au niveau organique. Au premier trimestre, le fabricant d'implants dentaires bâlois a vu ses ventes bondir de près d'un quart, et ce dans presque toutes les régions. Dans la foulée, la direction confirme jeudi ses projections pour l'ensemble de l'exercice.Le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers mois de l'année se monte à 147,0 millions de francs, soit une hausse de 21,7% en comparaison annuelle. En termes organiques - c'est-à-dire ajustée des effets d'acquisition et de change - la croissance est ramenée à 15,3%, précise Straumann dans un communiqué.La performance trimestrielle de l'entreprise rhénane s'inscrit dans le haut de la fourchette des projections des analystes sollicités par AWP, qui tablaient en moyenne sur des ventes à 321,0 millions de francs.Pour la suite de l'exercice, la direction de Straumann confirme ses objectifs, à savoir une croissance organique comprise entre 10 et 15%. Le groupe entend également renforcer ses parts de marché et améliorer sa marge brute d'exploitation (Ebitda), malgré les investissements. La marge opérationnelle (Ebit) en revanche devrait rester stable.buc/jh(AWP / 26.04.2018 07h33)