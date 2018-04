Straumann poursuit sa croissance au 1er trimestre et confirme ses ambitions

(synthèse avec commentaires CEO, analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le groupe Straumann a entamé l'exercice 2018 sur les chapeaux de roue, à la faveur d'acquisitions mais également au niveau organique. Au premier trimestre, le fabricant d'implants dentaires bâlois a vu ses ventes bondir de près d'un quart, et ce dans presque toutes les régions. Dans la foulée, la direction confirme jeudi ses projections pour l'ensemble de l'exercice.Le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers mois de l'année se monte à 147,0 millions de francs, soit une hausse de 21,7% en comparaison annuelle. En termes organiques - c'est-à-dire ajustée des effets d'acquisition (5%) et de change (2%) - la croissance est ramenée à 15,3%, précise Straumann dans un communiqué.Toutes les régions et tous les segments d'activité se sont avérés dynamiques. Avec une croissance organique de 25%, la région Asie/Pacifique affiche la plus forte poussée relative tandis que l'Amérique latine connaît son meilleur trimestre depuis des années, même si la croissance de 22% au niveau organique a été plombée par la récente dépréciation du réal brésilien. En Amérique du nord, la croissance organique est ressortie à 17,2%.Les ventes réalisées en Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) sont celles qui affichent la croissance la plus modeste au niveau organique (+9,8%). Toutefois, à la faveur de l'intégration de Dental Wings et de la reprise de 70% du distributeur turc Batigroup, ainsi que de l'appréciation de l'euro, la poussée en francs a été de 21%.La performance trimestrielle de l'entreprise rhénane s'inscrit dans le haut de la fourchette des projections des analystes sollicités par AWP, qui tablaient en moyenne sur des ventes à 321,0 millions de francs.Pour la suite de l'exercice, la direction de Straumann confirme ses objectifs, à savoir une croissance organique comprise entre 10 et 15%. Le groupe entend également renforcer ses parts de marché et améliorer sa marge brute d'exploitation (Ebitda), malgré les investissements. La marge opérationnelle (Ebit) en revanche devrait rester stable."Nous avons poursuivi la croissance en droite ligne avec le 4e trimestre 2017", a indiqué à AWP le directeur général (CEO) Marco Gadola dans un entretien téléphonique. Il n'a pas souhaité fournir de détails chiffrés sur la marche actuelle des affaires. Il a cependant insisté sur le fait qu'en 2018, Pâques est tombé au 1er trimestre, avec pour conséquence un abaissement de la base de comparaison pour le 2e trimestre.CLEARCORRECT EN EUROPE DÈS 2019Le fabricant américain d'aligneurs invisibles ClearCorrect, racheté en août dernier, a connu une évolution "très positive" et est en bonne voie pour atteindre les objectifs, à en croire le patron de Straumann. Un projet pilote mené auprès d'un panel de clients européens a été très bien accueilli, a poursuivi M. Gadola, laissant entendre que ClearCorrect serait lancé sur le Vieux Continent l'année prochaine.Le récent changement de propriétaire d'Amann Girrbach, dont la société de participations Capvis a repris la majorité il y a deux semaines, n'a aucune incidence sur Straumann. L'acquisition du spécialiste autrichien des prothèses dentaires, qui fournit notamment le groupe en fraiseuses, eût été intéressante et a été sérieusement envisagée, avant que ne se présente un acquéreur prêt à débourser plus, a signalé M. Gadola.L'entreprise a délivré une performance solide et a une nouvelle fois dépassé les attentes, commente la banque Vontobel, qui se dit agréablement surprise de la poussée enregistrée en Asie/Pacifique ainsi que de la contribution de ClearCorrect, qui réalise déjà 15% de ses ventes hors des USA.Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les attentes ont été comblées, voire dépassées, et ce à tous les niveaux. Straumann connaît actuellement une croissance nettement plus rapide que celle du secteur et devrait conquérir encore de nouvelles parts de marché.Tout en saluant un partiel robuste, Jefferies se montre un peu moins dithyrambique, à l'instar de Goldman Sachs, qui maintient sa recommandation de vente du titre en raison de sa valorisation élevée.La copie rendue par le groupe bâlois aura en tout cas été du goût des investisseurs. A 14h45, la nominative Straumann s'étoffait de 1,5% à 631 francs, après avoir marqué un plus haut à 646 francs (+4,0%), dans des volumes supérieurs à la normale, alors que le marché dans son ensemble (SPI) prenait 0,78%.buc/jh/ol(AWP / 26.04.2018 14h55)