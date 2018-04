Straumann rachète des parts et les droits de distribution de Dental Monitoring

Zurich (awp) - Straumann a racheté les droits de distribution ainsi que des actions minoritaires du français Dental Monitoring (DM), spécialisé dans la télésurveillance se basant sur l'intelligence artificielle, annonce jeudi le fabricant de supports dentaires. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.Le bâlois intégrera les technologies développées par DM dans le secteur de l'orthodontie, ainsi que dans les solutions numériques qu'il offre. D'autres utilisations seront développées par les deux entreprises, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au secteur dentaire, précise le communiqué.Le français pourra pour sa part profiter entre autres du réseau de distribution de Straumann et des ressources allouées au développement des techniques. Il continuera à vendre ses technologies via son propre réseau et appuyer d'autres clients travaillant dans le domaine de l'orthodontie.lk/al(AWP / 12.04.2018 07h24)