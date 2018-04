Straumann rachète des parts et les droits de distribution de Dental Monitoring

(ajoute détails sur DM, commentaire analyste et cours de Bourse)Zurich (awp) - Straumann a racheté les droits mondiaux de distribution ainsi que des actions minoritaires du français Dental Monitoring (DM), spécialisé dans la télésurveillance se basant sur l'intelligence artificielle, annonce jeudi le fabricant de supports dentaires. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.Le bâlois intégrera les technologies développées par DM dans le secteur de l'orthodontie, ainsi que dans les solutions numériques qu'il offre. D'autres utilisations seront développées par les deux entreprises, notamment dans l'intelligence artificielle appliquée au secteur dentaire, précise le communiqué.Le français pourra pour sa part profiter entre autres du réseau de distribution de Straumann et des ressources allouées au développement des techniques. Il continuera à vendre ses technologies via son propre réseau et appuyer d'autres clients travaillant dans le domaine de l'orthodontie.DM a développé une application pour le téléphone "intelligent" permettant aux dentistes de suivre les évolutions de leurs patients ayant subi notamment des traitements orthodontiques (correction de la position des dents) sans que ces derniers aient besoin d'aller au cabinet. Il suffit en effet de prendre une photo des dents, de la télécharger sur l'application qui se chargera de comparer les progrès réalisés.Cette technologie permet également de contrôler notamment l'hygiène dentaire, des carries ou des fractures.DM vend ses produits en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, Australie, Singapour et Hong Kong. Fondée en 2013, l'entreprise emploie quelque 100 collaborateurs.Vontobel estime que la technologie de DM pourra être utilisée dans une variété de secteurs dans lesquels Straumann est actif. "Même si l'impact est limité pour le moment, nous pensons qu'elle (la technologie de DM) peut devenir un facteur important de différenciation", relève l'analyste le de la banque zurichoise qui maintient la recommandation d'achat du titre.Dans les premiers échanges, les investisseurs restaient de marbre face à la nouvelle du jour. Le titre était stable dans un marché élargi SPI en baisse de 0,17% à 9h22.lk/al(AWP / 12.04.2018 09h29)