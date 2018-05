Subsea 7 retire son offre de 2 mds USD sur l'américain McDermott

MCDERMOTT INTERNATIONAL

SUBSEA 7

CB&I - CHICAGO BRIDGE & IRON NV

Oslo - Le spécialiste des services pétroliers sous-marins Subsea 7 a retiré son offre de près de 2 milliards de dollars sur l'américain McDermott qui préfère convoler avec son compatriote CB&I.Subsea 7 "a pris note du vote des actionnaires de McDermott International en faveur d'une fusion avec CB&I", a indiqué le groupe dans un communiqué mercredi après la fermeture de la Bourse d'Oslo."À la lumière de ce vote, Subsea 7 confirme que la proposition faite à la direction de McDermott le 17 avril (...) n'est plus valide", a-t-il ajouté.Contrôlé à 21,3% par le milliardaire norvégien Kristian Siem, Subsea 7 avait proposé près de 2 milliards de dollars pour racheter McDermott, lequel avait rejeté cette offre non-sollicitée.L'offre --que le groupe s'était aussi dit prêt à améliorer-- était conditionnée à l'abandon du projet de rapprochement entre McDermott et CB&I.Mais McDermott a annoncé mercredi que les deux groupes américains avaient reçu l'aval de leurs actionnaires pour leur fusion.Les actionnaires de McDermott détiendront 53% du nouveau groupe et ceux de CB&I 47%.phy/ik/nas(©AFP / 03 mai 2018 07h21)